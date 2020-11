Der amerikanische Energiekonzern Dominion Energy, Inc. (ISIN: US25746U1097, NYSE: D) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,63 US-Dollar je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal (94 Cents) wird die Dividende damit um 33 Prozent reduziert. Ausgeschüttet wird die Dividende am 20. Dezember 2020 (Record date: 4. Dezember 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,52 US-Dollar ausgezahlt. Die ...

