Die Muttergesellschaft der Gamigo AG, Media and Games Invest, evaluiert eine weitere Fremdfinanzierung mit der Absicht, einen Teil der Erlöse zur Refinanzierung der Anleihe der gamigo AG zu verwenden.

Hamburg, 05. November 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" ISIN: MT0000580101; Börsenkürzel: M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market and Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), hält 99,9 Prozent der Aktien der gamigo AG ("gamigo" oder das "Unternehmen", Anleihe ISIN: SE0011614445), prüft die Möglichkeit weiterer Fremdfinanzierungsoptionen. Ein Teil der Erlöse soll für die vorzeitige Rückzahlung der ausstehenden gamigo-Anleihe in Höhe von 50 Millionen Euro gemäß den Anleihebedingungen verwendet werden. Aus diesem Grund hat MGI Pareto Securities beauftragt, die Marktbedingungen für eine Fremdkapitalaufstockung zu untersuchen und zu bewerten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

gamigo AG

Sören Barz, Investor Relations

ir@gamigo.com

Über die Gamigo-Gruppe

Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat sich gamigo zu einem der führenden Herausgeber von kostenlosen Online- und Handyspielen in Europa und Nordamerika entwickelt. Die gamigo-Gruppe beschäftigt über 350 Mitarbeiter am Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, mit Büros in Berlin, Münster, Darmstadt, Köln (Deutschland), Warschau (Polen), Istanbul (Türkei), Chicago, Redwood City, Austin, Bellevue (USA), Toronto (Kanada) und Seoul (Korea). Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Spieletitel wie ArcheAge, Aura Kingdom, Defiance, Fiesta Online, Rift und Trove. gamigo wächst organisch und durch Akquisitionen und hat seit 2013 über 25 Übernahmen getätigt, darunter Spiele-, Medien- und Technologieunternehmen sowie ausgewählte Spiele-Assets.

Ansprechpartner für die Presse:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

Telefon: +49 69 9055 05 51

E-Mail: gamigo@edicto.de

Gamigo

gamigo AG

Behringstraße 16 B

22765 Hamburg, Deutschland

E-Mail: info@gamigo.com

Webseite: www.gamigo.ag

