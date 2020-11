DJ Bee Vectoring Technologies International Inc.: Vorjahresumsatz bereits jetzt übertroffen: Marketingprogramm soll weiteres Wachstum beschleunigen!

DGAP-Media / 2020-11-05 / 08:21 *Unternehmen: Bee Vectoring Technologies International (BVT)* WKN: A14WDZ [1] *Vorjahresumsatz bereits jetzt übertroffen: Marketingprogramm soll weiteres Wachstum beschleunigen!* Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) vermeldet *sensationelle Neuigkeiten! *Die Spezialisten im Bereich des ökologischen Pflanzenschutzes haben bereits nach einem Drittel der aktuellen Verkaufszyklus den *Umsatz des Vorjahres übertroffen*! Nach der Markteinführung des patentierten und revolutionären Ausbringungssystems 2019, konnte Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) in relativ kurzer Zeit von nur 3 Monaten Blaubeererzeuger als Kunden gewinnen und einen Umsatz von 292.000 CAD bis zum 3. Quartal 2020 erzielen. Dieser Umsatz wurde bereits zum jetzigen Zeitpunkt, also nach gut einem Drittel der Anbausaison 2020/21 übertroffen. Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) rechnet mit einem Gesamtumsatz von *1 Mio. CAD für diese Saison*, der sich allerdings durch neue Verträge mit Erzeugern vor allem im Nordwesten und Nordosten der USA signifikant erhöhen kann. Für 2022 rechnet man sogar mit einer Verdreifachung, sprich über 3 Mio. CAD an Umsatz! Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) konnte die Anzahl an bestehenden Erzeugern im Blaubeersektor um 6 neue Kunden erweitern. Insgesamt wenden 20 Blaubeer- und Erdbeererzeuger das BVT System auf 900 Acres Fläche an. Für 2021 wir Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) die Vertriebsanstrengungen in den USA ausweiten. Es wurde bereits ein aggressives Marketing Programm zur Gewinnung neuer Erzeuger vor allem im Nordwesten und Nordosten der USA gestartet. Die Nachfragen aus dieser Region sind bisher sehr vielversprechend! Des Weiteren wird Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) 2021 mit dem Verkauf seines neuen Dispenser-Systems für Honigbienen beginnen. Bisher wurden nur die Systeme mit Hummeln am Markt angeboten. CEO Ashish Malik zeigte sich sehr erfreut über diese Entwicklung und sagte: _"Wir haben nur ein Drittel des Verkaufszyklus für die kommende Vegetationsperiode hinter uns und haben unsere Vorjahresumsätze bereits übertroffen. Das Unternehmen arbeitet erfolgreich in Richtung seiner Umsatzziele für 2021 und wir freuen uns darauf, weitere Erzeugerabkommen abzuschließen, insbesondere wenn wir den Vderkauf in den Mittleren Westen, den pazifischen Nordwesten und den Nordosten ausweiten,."_ Unserer Meinung nach hat Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) seit der Markteinführung seiner Technologie alles richtig gemacht. Der Umsatz konnte innerhalb eines Jahres um mehr als das Dreifache gesteigert werden! Natürlich ist die Höhe von 1 Mio. noch gering, im Vergleich zu anderen Start Up Unternehmen aber durchaus beachtlich. Vor allem wenn man bedenkt, dass Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) bisher rein durch Mundpropaganda seine Abnehmer gewinnen konnte. Prognosen für das Jahr 2022 sehen erneut eine Verdreifachung auf über 3 Mio. CAD! Das zeigt, dass das Wachstum des Unternehmens sich rasant entwickelt. *Wir sehen für Investoren daher auch jetzt noch die Chance gegeben, sich rechtzeitig positionieren zu können. Bee Vectoring (*WKN A14WDZ*) ist aus heutiger Sicht ein klarer Kauf! * *Renommierte Finanzexperten empfehlen: Jetzt bei dieser Umweltaktie einsteigen!* Seit fast einem Jahr informieren wir unsere Investoren bereits über Bee Vectoring (WKN A14WDZ), ein innovatives Start-up Unternehmen im Bereich des ökologischen Pflanzenschutzes. Vor kurzem haben sich auch die renommierten Finanzexperten des Finanzportals Seeking Alpha mit dem Potenzial der Bee Vectoring (WKN A14WDZ) beschäftigt. Wir möchten Ihnen exklusiv einige Auszüge dieser Analyse, ins Deutsche übersetzt, zur Verfügung stellen. Mit das wichtigste sind die finanziellen Rahmenbedingungen des Unternehmens. Diese wurden genaustens anhand der Quartalsberichte untersucht und bewertet: *Ende Juni wurden ein Betriebskapital von 0,6 Mio. Dollar und ein Barbestand von rund 0,8 Mio. USD verbucht. Das Unternehmen ist praktisch schuldenfrei*, mit Ausnahme von 30.000 Dollar, die innerhalb von zwei Jahren für ein staatliches Pandemie-Hilfsdarlehen zurückgezahlt werden müssen. BVT sicherte sich im April eine verfügbare Kreditlinie in Höhe von 6 Mio. Dollar, die ausreichen sollte, um den Betrieb bis zum nächsten Jahr zu finanzieren. _Bee Vectoring (_WKN A14WDZ [1]_) arbeitet an einer Refinanzierung mit einem Family Office und institutionellen Agrarfonds arbeitet, um bessere Finanzierungsbedingungen und eine Finanzierung aus einer Quelle zu erhalten. Diese Art der Finanzierung wird den Weg zu einer Aufnahme in die Nasdaq in den nächsten ein oder zwei Jahren als Voraussetzung für die Finanzierung weisen_ Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) _geht von Bruttomargen von bis zu 70 % aus, indem es die Kosten senkt, die entstehen, wenn das Unternehmen skaliert und in seiner Lieferkette effizienter wird._ Insgesamt halte die Experten den von Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) eingeschlagenen Weg für erfolgsversprechend und bewerten wir folgt: Die Verbesserung der Margen und die Steigerung der Einnahmen durch die Kommerzialisierung neuer Gebiete und die Bildung neuer Partnerschaften *werden bereits 2022 zu einer Rentabilität führen. Die projizierte weitere Verdreifachung des Wachstums für 2022 führt zu einem Umsatz von 2,7 Mio. Dollar und zu einem Preis-Umsatz-Verhältnis von 10X mit einem Bruttogewinn von 1,7 Mio. USD.* Als abschließendes Fazit geben die Analysten eine Kaufempfehlung für Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) als ein long term investment. Und begründen dies mit der hervorragenden Skalierbarkeit und den großen Chancen der globalen Expansion des Unternehmens: *Der Erhalt der EPA-Zulassung in den USA war der Auftakt für die Kommerzialisierung und wird für den Erhalt der Zulassung in anderen Ländern von Bedeutung sein. Das Unternehmen wird den Umsatz skalieren, wenn es neue Gebiete betritt, zusätzliche Märkte für Kulturpflanzen erschließt und neue Produkte und Partnerschaften entwickelt.* Hier gelangen Sie zur kompletten Analyse der Finanzexperten! [3] *Lesen Sie hier weitere Auszüge der Analyse:* Zur wegweisenden Technologie und zum generellen Ansatz von Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) sagen die Experten Folgendes: *Bee Vectoring Technologies ist das einzige Unternehmen, das die behördliche Zulassung für ein mittels Biene ausgebrachtes Fungizid erhalten hat. BVT hat ihr Produkt über 20 Jahre lang entwickelt, erforscht und vermarktet es jetzt. Das Produkt ist geschützt durch über 100 Patente sowie Patente, die in jüngster Zeit bei den europäischen Behörden angemeldet wurden.* _Da BVT-Produkte für den Menschen nicht schädlich sind, gewährte die EPA (Umweltschutzbehörde) eine Ausnahmeregelung für Rückstandstoleranzen, die den Import und Export ohne Tests ermöglicht._ _Die Anwendung spart den Erzeugern Tausende von Dollar pro Acre, da kein Wasser benötigt wird, Krankheiten reduziert und kontrolliert werden, reiche Ernten von Früchten erzielt werden_ Die hervorragende Skalierbarkeit und die große Nachfrage nach dem von Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) System wird ebenfalls behandelt: *Nach nur einem Jahr der Einführung ist BVT auf über 80 % der US-amerikanischen Blaubeeranbauflächen präsent.* _BVT schließt Pilotprogrammverträge für einen kleinen Teil eines landwirtschaftlichen Betriebs ab und vergrößert schrittweise die gesamte Vertragsfläche, die Verträge gelten jedoch pro Saison. Ein gutes Beispiel sind die Major League Blueberries in Georgia, die 2018 mit 5 Acres begannen, 2019 wurde auf 45 Acres erweitert und in diesem Jahr die gesamte Farm_ _Das Unternehmen eine Steigerung von 300 % gegenüber den unter Vertrag stehenden rund 900 Acres der Saison 2019/2020 anstrebe._ Auch die zukünftige Entwicklung wurden genaustens von den Finanzexperten beleuchtet: *Das Unternehmen hat kommerzielle Projekte mit nur zwei Kulturpflanzen begonnen; Erdbeeren und Blaubeeren. Es gibt viele andere Kulturpflanzen, woran BVT in Zukunft Marktanteile gewinnen und die Blaubeer- und Erdbeerprojekte in neue Länder ausweiten möchte.* _BVT entwickelt auch ein CR-7-Spray für nicht blühende Pflanzen wie Mais und testet die Eignung von CR-7 für das Sprühen von Saatgut und Boden, um den adressierbaren Markt zu erweitern_ _BVT hat mit der belgischen Biobest Group NV eine globale Vereinbarung zum Technologieaustausch für den gegenseitigen Benutzung ihrer Bienentechnologien geschlossen und sich mit führenden kommerziellen Bienenunternehmen wie BioBee, Koppert und Aggrovio zusammengetan_ Partnerschaften mit Drittanbietern werden laut der Analyse weiter Einnahmen für Bee Vectoring (WKN A14WDZ [1]) generieren *BVT ist bestrebt, ihre Einnahmequellen durch das Hinzufügen von Biokontrollpulvern der Drittanbieter auf ihre auf bienenbasiertes Ausbringungssystem auszudehnen*, und testet derzeit sechs Pulver von Drittanbietern, beispielsweise die Verwendung von Beauveria zur Bekämpfung der Thripse sowie eines verbreiteten Virus, das praktisch alle Gewächshauskulturen bedroht. _BVT hat gerade bekannt gegeben, dass es die Phase-II-Tests mit potenziellen Drittpartnern erfolgreich abgeschlossen hat. Das Management geht davon aus, dass die Tests im Jahr 2022 zu neuen Einnahmequellen führen werden. Die globale TAM für diese Produkte beläuft sich auf 5 Milliarden US-Dollar innerhalb eines weltweiten Marktes für Düngemittel und Pflanzenschutz in Höhe von 240 Milliarden US-Dollar._

