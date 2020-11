Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag der vierte Gewinntag in Folge ab. An den vorangegangenen drei Handelstagen hat der Leitindex SMI mittlerweile mehr als 7 Prozent hinzugewonnen. Und das, obwohl der Ausgang der US-Wahlen nach wie vor nicht sicher ist. Nach aktuellem Auszählungs-Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...