Der DAX wird am Donnerstag mit weiteren Zugewinnen im Handel erwartet, nachdem er bereits am Mittwoch - nach Verlusten im frühen Geschäft - deutliche Gewinne eingefahren hat. Weiter ist das beherrschende Thema am Aktienmarkt der ungewisse Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA, wo sich Donald Trump mit dem Herausforderer Joe Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert. Biden liegt aktuell vorne und benötigt noch den Sieg in einem Bundesstaat, um ins Weiße Haus einzuziehen. Alle aktuellen Entwicklungen ...

