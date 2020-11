DGAP-News: Nouveau Monde Graphite / Schlagwort(e): Expansion

NOUVEAU MONDE ERÖFFNET SEIN ERSTES BÜRO IN EUROPA AUFGRUND DER ERHÖHTEN NACHFRAGE NACH ANODENMATERIAL FÜR LITHIUM-IONEN-BATTERIEN



- Die Megafabrik-Kapazitäten im Lithium-Ionen-Batteriebereich werden erwartungsgemäß bis 2029 um 480 % auf 2.925 GWh ansteigen, wobei 20 % dieses Anstiegs auf Europa entfallen - Europa, das sich schnell zu einem weltweit bedeutenden Hub für Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge entwickelt, erfordert in Zukunft enorme Mengen an nachhaltigem, umweltfreundlichem Graphit-Anodenmaterial. - Während Nouveau Monde mögliche Standorte für eine europäische Batterie-Anodenmaterialfabrik evaluiert, soll dieses Vertriebsbüro unser kontinuierliches gewerbliches Engagement mit Batterieherstellern und OEMs aus der Automobilindustrie vorantreiben.

MONTREAL, KANADA, 5. NOVEMBER 2020 - Nouveau Monde Graphite ("Nouveau Monde" oder das "Unternehmen") (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) freut sich, die Eröffnung seines ersten Vertriebsbüros außerhalb Nordamerikas am Standort 70 Pall Mall in St James's (London, UK) bekannt zu geben. Während sich die Verhandlungen mit den europäischen Automobilherstellern über das Batterie-Anodenmaterial von Nouveau Monde intensivieren, ermöglicht dieses Büro in London es dem Unternehmen, schnell auf die wachsende Nachfrage von Kunden und anderen Interessenvertretern vor Ort zu reagieren. Der europäische Hub von Nouveau Monde wird von Christopher Shepherd, dem Leiter von Nouveau Monde und neu ernannten Vizepräsidenten für Corporate Development, angeführt. Außerdem möchte das Unternehmen hiermit offiziell Jean-Luc Cialdini als Direktor für Unternehmensentwicklung, Europa willkommen heißen. Herr Cialdini war in der Vergangenheit der globale Vertriebsleiter für Imerys Graphite & Carbon in der Schweiz wie auch Leiter für Vertrieb & Marketing, EU und Vorstandsmitglied, Spanien und Portugal für Morgan Advanced Materials und blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen fortschrittliche Materialien, Graphit und Polymere für die E-Mobilität, technische Textilien, Metallurgie, medizinische Geräte, Kompositmaterialien, Filtrierung, Automobilteile, Elektronik, Verpackung und Luft- und Raumfahrtkomponenten. Er verfügt zusätzlich über ein umfangreiches Business-Netzwerk in Korea, China, Japan, Europa und den USA. Der Auftrag der europäischen Filiale von Nouveau Monde besteht hauptsächlich in den folgenden Aufgaben: - Vorantreiben kommerzieller Bemühungen mit unseren bestehenden und zukünftigen Kunden in Europa für unsere Batterie-Anoden und andere fortschrittliche Materialien; - Knüpfen von Kontakten mit europäischen Regierungen, Universitäten und Forschungszentren und Interessenvertretern vor Ort, um unser Leistungsversprechen für die europäische Lithium-Ionen-Batterielieferkette zu festigen; und - Evaluieren von möglichen Standorten und Entwicklungspartnern für eine zusätzliche Batterie-Anodenmaterialfabrik, wodurch dem schnell wachsenden europäischen Markt eine integrierte, lokale und nachhaltige Lieferquelle zur Verfügung stehen wird. Eric Desaulniers, Präsident und Generaldirektor von Nouveau Monde, erläutert: "Die Entscheidung ein Büro in Europa zu eröffnen wurde durch verstärkte Gespräche, die wir mit einigen potentiellen Kunden mit europäischen Standorten geführt haben, vorangetrieben. Wir haben gesehen, wie sich ihre Gegebenheiten geändert haben, als sie gezwungen waren, die Rohstoffe sicherzustellen, die sie für ihre Batterien benötigen. Angesichts des zeitnahen Nachfragewachstums, das durch den EV und die erneuerbare Energierevolution noch verstärkt wird, befinden sich diese Unternehmen in einem Konkurrenzkampf, um zuverlässige, umfangreiche, nachhaltige und ethisch einwandfrei produzierte Anodenmaterialien zu beschaffen. Nouveau Monde kann der europäischen Lithium-Ionen-Batterielieferkette viel bieten, wenn es sich zu einem der bedeutendsten und nachhaltigsten Quellen für Graphit außerhalb von China und Afrika entwickelt." Der Lithium-Ionen-Markt - Ungewöhnlich hohes Nachfragewachstum in Europa Benchmark Mineral Intelligence ("Benchmark"), der global führende Marktanalyst mit Fokus auf Batteriemineralien und den EV-Sektor sagte vor kurzem eine Megafabrik-Kapazität für die globale Lithium-Ionen-Batteriebranche von 2.925 Gigawatt-Stunden ("GWh") bis 2029 voraus, eine Erhöhung um 480 % im Vergleich zu 2019. Allein in Europa beträgt das Wachstum der Kapazität schätzungsweise 228 %, wobei Europa beinah 20 % der weltweiten Megafabrik-Kapazität bis 2029 ausmacht. Der etablierte und schnell wachsende europäische Batterie- und Elektrofahrzeugmarkt ist unten abgebildet. (Benchmark Minerals, September 2020) / Bild: Nouveau Mondes mögliche Kundenbasis in der EU (Nouveau Monde, Oktober 2020) Über Nouveau Monde Graphite Nouveau Monde ist auf dem besten Weg, ein Schlüsselakteur der Energiewende zu werden. Das Unternehmen entwickelt die einzige voll integrierte Quelle für grünes Anodenmaterial für Batterien in Nordamerika. Mit dem Ziel, bis Anfang 2023 in vollem Umfang kommerziell zu arbeiten, wird das Unternehmen fortschrittliche CO2-neutrale Materiallösungen auf Graphitbasis für den wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmarkt anbieten. Mit kostengünstigen Betriebsabläufen und den höchsten ESG-Standards wird Nouveau Monde zu einem strategischen Lieferanten für die weltweit führenden Batterie- und Automobilhersteller, der robustes und zuverlässiges fortschrittliches Material gewährleistet und gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette garantiert. Medien Investoren Julie Paquet

Director, Communications

450-757-8905 #140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Director, Investor Relations

438-399-8665

Abonnieren Sie unseren Newsfeed: http://nouveaumonde.ca/en/support-nmg/ Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (i) die positive Auswirkung der Eröffnung eines europäischen Büros auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts und (ii) den Absatz "Über Nouveau Monde Graphite", der im Wesentlichen die Aussichten und Ziele von Nouveau Monde beschreibt, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von Nouveau Monde zum Zeitpunkt der Aussagen als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als falsch erweisen. Viele dieser Ungewissheiten und Unwägbarkeiten können sich direkt oder indirekt auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zu dem Zweck gemacht, Informationen über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Nouveau Monde lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weitere Informationen zu Nouveau Monde finden Sie in der SEDAR-Datenbank (www.sedar.com) und auf der Website von Nouveau Monde unter www.NouveauMonde.ca

