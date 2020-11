Zu den größten Gewinnern unter den Big-Tech-Titeln gehörten gestern die Papiere von Facebook. Die Aktie legte gestern über acht Prozent zu. Damit rückt auch das Allzeithoch in greifbare Nähe.Die kleine Herbst-Korrektur scheint nach dem gestrigen Handelstag überwunden zu sein. Die Aktie prallte im Zuge dieser an der 100-Tage-Linie ab und setzte zur starken Gegenbewegung an. Gestern wurde auf Anhieb die 50-Tage-Linie und der zähe Widerstand bei rund 285 Dollar überwunden.Um die bisherige Bestmarke ...

