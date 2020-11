Munsbach (www.fondscheck.de) - Nachdem schon der September von erhöhter Volatilität an den weltweiten Kapitalmärkten gekennzeichnet war, setzte sich diese Tendenz im Oktober weiter fort, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Die Ende September gestartete Kurserholung habe jedoch lediglich bis in die zweite Oktoberwoche gedauert und nicht zu neuen Indexhöchstständen geführt. Obwohl die laufende Berichtssaison mit durchaus soliden Ergebnissen aufgewartet habe und es zu einer Vielzahl an positiven Überraschungen gekommen sei, hätten die globalen Aktienindices im weiteren Monatsverlauf ihre Gewinne wieder abgegeben und - insbesondere in Europa - deutlich tiefer geschlossen. ...

