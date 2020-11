Charttechnisch ist die Lage weiterhin klar. Der DAX befindet sich in einer Gegenbewegung nach den vorherigen starken Kursgaben, also in einer Aufwärtskorrektur. Diese dürfte bald auslaufen und der DAX in der Folge wieder nach unten abdrehen.

Einen großen Einfluss auf den weiteren Kursverlauf wird natürlich der Ausgang der Wahl haben bzw. die Geschehnisse danach. Wird die Wahl angefochten und kommt es zu langen Verzögerungen bis zum endgültigen Wahlergebnis? Das würde die Unsicherheit stark erhöhen und wäre im aktuell bereits kritischen Marktumfeld mit der Corona-Pandemie zusätzliches Gift für die Börse.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 11.820 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 11.800, 11.500, 11.400, 11.000 Punkten. Nach oben bei 12.000, 12.200, 12.250, 12.500 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten, 12.515 und 12.034 Punkten, nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

