NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Infolge der bereits bekannten Eckdaten sei ein Nettogewinn von knapp 200 Millionen Euro im dritten Quartal schon erwartet worden, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine willkommene Überraschung sei der beeindruckende Gewinnbeitrag der Erstversicherungstochter Ergo gewesen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 02:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 02:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

