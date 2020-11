DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag

publity AG verlängert langfristige Mietverträge des internationalen Forschungsinstituts Nuvisan GmbH bis 2035 bei Immobilien in Oberbayern und Nordrhein-Westfalen



publity AG verlängert langfristige Mietverträge des internationalen Forschungsinstituts Nuvisan GmbH bis 2035 bei Immobilien in Oberbayern und Nordrhein-Westfalen

Frankfurt am Main, 05.11.2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat bei ihren als Asset Manager verwalteten Immobilien in Grafing bei München und im nordrhein-westfälischen Waltrop Vermietungserfolge erzielt. So hat die Nuvisan GmbH, ein international agierendes und im Auftrag der pharmazeutischen Industrie tätiges Forschungsinstitut und Hauptmieter der beiden Objekte, seine langfristigen Mietverträge für beide Standorte um fünf Jahre bis zum Jahr 2035 verlängert. Die Nuvisan Gruppe hat insgesamt rund 8.000 Quadratmeter Fläche angemietet, die als Büroräume und Labore genutzt werden. Zudem stehen an beiden Standorten zusammen insgesamt mehr als 130 Stellplätze zur Verfügung. Der WALT ist im Zuge der Vertragsverlängerung in Grafing von 10,31 auf 15,31 Jahre und in Waltrop von 8,94 auf 13,17 Jahre gestiegen. Die im November 2018 von publity erworbenen und als Asset Manager betreuten Immobilien sind im Bestandsportfolio der GORE German Office Real Estate AG (ISIN DE000A0Z26C8) gebündelt, einer mittelbaren Konzerntochter der publity. Thomas Olek, CEO der publity AG: "Mit den Vermietungserfolgen bei unseren Objekten in Grafing und Waltrop haben wir abermals bewiesen, dass wir durch effizientes und nachhaltiges Asset Management Mieter langfristig an uns binden - selbst in diesen herausfordernden Pandemiezeiten. Dadurch generieren wir deutliche Wertsteigerungen bei unseren Immobilien."



Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt

