Regierungen müssen sich eine zentrale Frage stellen: Wie können sie sich auf das Unerwartete vorbereiten und welche Entscheidungen sollten sie heute treffen, um besser auf morgen vorbereitet zu sein?Da jeden Tag neue Herausforderungen auftauchen, müssen sich Regierungen eine zentrale Frage stellen: Wie können sie sich auf das Unerwartete vorbereiten und welche Entscheidungen sollten sie heute treffen, um besser auf morgen vorbereitet zu sein? Für viele liegt die Antwort in der digitalen Transformation. In der Schweiz arbeiten Bund, Kantone und Gemeinden seit zehn Jahren an der Digitalisierung...

Den vollständigen Artikel lesen ...