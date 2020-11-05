BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 50 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR SAINT-GOBAIN AUF 36,50 (33) EUR - 'HALTEN'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 145 (130) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 22 (23) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 97 (100) CHF - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 67 (57) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 3,30 (3,10) EUR - 'OUTPERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 204 (200) EUR - 'OUTPERFORM' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 78 (75) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 32 (35) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 80 (76) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 60 (76) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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