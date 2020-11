Laut Robin Brooks, Chefvolkswirt am Institute of International Finance (IIF) und ehemaliger Chief FX Strategist bei Goldman Sachs, gibt es einen fundamentalen Grund, gegenüber dem US-Dollar nicht bearish zu sein, da die Renditen langfristiger US-Anleihen deutlich höher gehandelt werden als die ihrer Pendants in der Eurozone. "Die längerfristigen US-Zinsen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...