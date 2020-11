DJ Unionspolitiker fordern mehr Soveränität von Deutschland, Europa

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Führende Unionspolitiker sehen für Deutschland und Europa die Notwendigkeit, sich unabhängiger von den USA zu machen. Wegen des engen Rennens bei den US-Präsidentschaftswahlen werde Amerika auf Dauer leider mit sich selbst beschäftigen, erklärte der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU), am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen sieht es an der Zeit, das transatlantische Verhältnis neu zu begründen.

"Deswegen muss Europa jetzt Souveränität entwickeln, wir müssen Autonomie entwickeln. Wir müssen selbstbewusst sein und nicht immer nur nach Amerika blicken, sondern unser eigenes Schicksal selber in die Hand nehmen", sagte Weber.

In den US-Wahlen steht noch immer nicht fest, ob Amtsinhaber Donald Trump oder sein Herausforderer Joe Biden Sieger der Präsidentschaftswahlen wird. Weber betonte, dass es für Europa nicht darum gehe, das Ergebnis zu unterstützen oder abzulehnen.

"Die wichtigere Frage ist: Was machen wir Europäer jetzt", so Weber. "Wir müssen Geschlossenheit finden. Wir werden in der Welt von morgen, ohne dass wir den großen Bruder Amerika an unserer Seite haben, mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das heiße eben beispielsweise eine eigenständige militärische Komponente für die Europäische Union aufzubauen, damit wir nicht so abhängig sind von Amerika. Oder das heißt auch in der digitalen Welt, im Internet, dass wir endlich unsere Werte gemeinsam durchsetzen in dieser neuen Welt, in der wir leben, und Autonomie entwickeln."

Röttgen erwartet in Handelspolitik keine fundamentale Veränderung

Röttgen, Bewerber um den CDU-Vorsitz und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, kritisierte im Deutschlandfunk, Trump zeige mit seinem Versuch, eine Wahl zu unterbrechen, einen Mangel an Respekt gegenüber demokratischen Regeln.

Weiter betonte der CDU-Politiker, Deutschland müsse sich im transatlantischen Verhältnis neu aufstellen, auch wenn der Demokrat Biden die Wahl gewinne.

"Die USA werden niemals mehr wieder, jedenfalls in der überschaubaren Zeit, das Land werden, das alles regelt und uns das Wesentliche abnimmt, unsere Sicherheit garantiert", so Röttgen. "Das heißt, dass wir uns ganz anders, ganz anders, viel substantieller, mit mehr Ressourcen, mit mehr Geld, mit politischer Initiative in dieses transatlantische Verhältnis, in dieser Partnerschaft einbringen müssen."

Mit einem Präsidenten Biden werde man wieder vernünftig und normal miteinander umgehen können, aber die Streitthemen blieben weiter.

"In der Handelspolitik rechne ich nicht damit, dass sofort alles zurückgenommen wird auch an Zölle. Ich kann mir vorstellen, dass es dann wieder eine Basis für ein mögliches Handelsabkommen gibt. (Aber) auch die Demokraten finden Nord Stream 2 kein gutes Projekt", so Röttgen mit Blick auf die russisch-deutsche Gaspipeline. "Wir werden über China neu reden können. Aber auch die Biden-Administration wird absolut auf China und Asien fokussiert bleiben."

