Das zweite Jahr in Folge belegt Airship den höchsten Rang in allen Mobile-Marketing-Plattform-Fallbeispielen in den Bereichen Akquisition, Engagement und Kundenbindung

Der flankierende Gartner-Report bietet einen tieferen Einblick in Produkte und Services, die im "Magic Quadrant für Mobile Marketing-Plattformen 2020" enthalten sind

Das Customer-Engagement-Unternehmen Airship gibt heute bekannt, dass seine Airship Customer Engagement-Plattform im zweiten Jahr in Folge die höchsten Produktbewertungen über alle drei Fallbeispiele in Gartners "Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms 2020"¹ erhalten hat, also in den Kategorien Akquisition, Engagement und Kundenbindung. Ein Freiexemplar des Reports ist hier verfügbar.

Gartner betrachtete dazu 13 Anbieter von Mobile-Marketing-Plattformen im Rahmen des "Critical Capabilities Report", einem Begleitbericht zum "Gartner Magic Quadrant". In der vergleichenden Analyse werden konkurrierende Produkte und Dienstleistungen auf Basis maßgeblicher Unterscheidungsmerkmale, die Gartner für relevant hält, bewertet. In Gartners "Magic Quadrant für Mobile Marketing-Plattformen 2020"² wurde Airship zum zweite Mal in Folge am höchsten für seine Eigenschaft der Umsetzungsstärke und seine umfassende Vision im Leaders Quadrant positioniert (hier die Details lesen oder ein Freiexemplar des Berichts anfordern).

Laut Gartner sind ",maßgebliche Eigenschaften' Merkmale, die Produkte oder Dienstleistungen in einer Klasse hinsichtlich ihrer Qualität und Leistung unterscheiden. Gartner empfiehlt Anwendern, das kritische Merkmale als eines der wichtigsten Kriterien für Akquisitionsentscheidungen zu betrachten."

"Airship bringt ein völlig neues Level an Einfachheit, Optimierung und ROI in die kanalübergreifenden Customer Journeys, maßgeschneidert für die Mobile-first-Konsumenten von heute", sagte Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. "Schon zum zweiten Mal in Folge erhät Airship die höchste Punktzahl in allen ,Critical Capabilities Use Cases' und die höchste und weiteste Position im Leadership-Quadranten, was meiner Meinung nach ein klarer Beweis für den Business-Mehrwert ist, den wir führenden Marken und Partnern in aller Welt bieten. Die Bereitstellung außergewöhnlicher mobiler Verbrauchererlebnisse war noch nie so wichtig wie heute. Und seit über einem Jahrzehnt zeigen wir, dass Airship unübertroffen ist, wenn es darum geht, unsere Auftraggeber an die Spitze innovativer digitaler Engagement-Strategien zu bringen, die den Customer Lifetime Value steigern, die Loyalität der Kunden fördert und deren Engagement unterstützt."

Abschließend sei noch ergänzt, dass Airship kürzlich als Leader in "The Forrester Wave: Mobile Engagement Automation, Q3 2020" eingestuft wurde, mit der höchsten Punktzahl in der Kategorie Strategie (Gleichstand) und der zweithöchsten Punktzahl in der Kategorie Aktuelles Angebot.

¹Gartner "Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms", von by Mike McGuire, Anna Maria Virzi, Joseph Enever, 29. October 2020

²Gartner "Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms", von Mike McGuire, Anna Maria Virzi, Joseph Enever, 29. October 2020

Gartner Offenlegung

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Services, die in seinen Recherchepublikationen dargestellt werden und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gew?hrleistungen in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gew?hrleistung in Bezug auf Marktg?ngigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Airship

Tausende der weltweit führenden Marken vertrauen Airship, wenn es darum geht, mit den Verbrauchern engere Verbindungen durch stark kontextbezogene und relevante Interaktionen einzugehen. Nur Airships Customer-Engagement-Plattform verfolgt einen datengesteuerten Mobile-first-Ansatz, der es Marken erlaubt, sich ganz auf die Menschen und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und nicht, welche Marketingkanäle sie nutzen sollten. Airship macht es viel einfacher und effektiver, den Customer-Lifetime-Wert in der Omnichannel-Ära zu steigern.

Mit Billionen von Interaktionen, intelligent orchestriert über mobile Apps, mobile Wallets, SMS, Websites und E-Mails, optimiert Airship in vollem Maße die gesamte Customer Journey über alle digitalen Touchpoints hinweg.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201105005205/de/

Contacts:

Kerstin Bauer

Koschade PR for Airship

+49 89 55066850

info@koschadepr.de

Ana Williams

Airship

+44 (0)20 3405 5160

Ana.Williams@airship.com