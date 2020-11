DGAP-News: Tacalyx GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Tacalyx ernennt Dr. Klaus Schollmeier zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats



Tacalyx ernennt Dr. Klaus Schollmeier zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats - Renommierter Pharma/Biotech und Life Science Experte verstärkt den Aufsichtsrat von Tacalyx als Vorsitzender BERLIN, 05. November 2020 - Tacalyx, ein privates Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Anti-TACA-Krebstherapien ("Tumor Associated Carbohydrate Antigens") konzentriert, gibt die Ernennung von Dr. Klaus Schollmeier zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bekannt. Dr. Klaus Schollmeier ist seit über 30 Jahren in leitenden Positionen und als Berater in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie tätig und verfügt über langjährige Führungserfahrung in Forschung und Entwicklung, Marketing sowie im Management. "Wir freuen uns sehr, Klaus Schollmeier bei Tacalyx willkommen zu heißen", sagte Dr. Peter Sondermann, CEO und Mitgründer von Tacalyx. "Die herausragende Expertise von Dr. Schollmeier im Pharmabereich und in Biotechnologieunternehmen wird wesentlich dazu beitragen, die richtigen Strukturen zu schaffen, um unsere ersten Leitkandidaten zu entwickeln, zu positionieren und sie frühzeitig in die klinische Entwicklung zu bringen." Dr. Klaus Schollmeier kommentierte: "Ich möchte mich bei allen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben, bedanken. Ich bin fest von den Zukunftsaussichten des Unternehmens überzeugt und werde meine langjährige Erfahrung nutzen, um das Start-up-Unternehmen Tacalyx mit seinem bahnbrechenden wissenschaftlichen Ansatz zum Erfolg zu führen." Heute ist er Geschäftsführer einer Beratungs- und Investmentgesellschaft und Aufsichtsratsvorsitzender in mehreren europäischen Biotechnologieunternehmen. Für weitere Informationen über Dr. Schollmeier finden Sie einen kurzen Lebenslauf in englischer Sprache auf der Tacalyx-Website: https://tacalyx.com/team/board XXX

Über Tacalyx Tacalyx ist ein privates Onkologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Anti-TACA-Antikörpern (Tumor Associated Carbohydrate Antigen) zur Behandlung von Krebs konzentriert. TACAs werden während der malignen Transformation in einem mikroevolutionären Prozess gebildet. Die Expression von TACAs ist in vielen Tumorarten erhöht, was TACAs zu attraktiven potenziellen Zielen für die Krebsbehandlung macht, gegen die mittels der proprietären Technologieplattform entsprechende Therapeutika entwickelt werden. Tacalyx wurde von einem erfahrenen Team gegründet, das bereits in mehreren Unternehmen erfolgreich Arzneimittel entwickelt hat, darunter Glycart, Roche, SuppreMol, Shire, Vaxxilon und GlycoUniverse. Zu den Gründern des Unternehmens gehören BIVF (vertreten durch Dr. Alexander Ehlgen, Investment Manager), Dr. Peter Sondermann, CEO von Tacalyx, Prof. Dr. Peter H. Seeberger, Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Dr. Oren Moscovitz, Gruppenleiter am MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung sowie der Max-Planck-Gesellschaft (vertreten durch Ulrich Mahr, Mitglied der Geschäftsleitung von Max-Planck-Innovation). Tacalyx hat seinen Hauptsitz in Berlin und wird von führenden europäischen Biowissenschafts- und Technologieinvestoren wie dem Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Kurma Partners, dem High-Tech Gründerfonds (HTGF), coparion, Creathor Ventures und Idinvest Partners unterstützt. Weitere Informationen zu Tacalyx finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tacalyx.com

Kontakt:

Tacalyx GmbH

Dr. Peter Sondermann, CEO

Müllerstr. 178

13353 Berlin

info@tacalyx.com

+49 30 407 237 10 Medienanfragen:

MC Services AG

Katja Arnold / Dr. Regina Lutz

Tel.: +49 (0)89 210 228 0

E-Mail: regina.lutz@mc-services.eu

