Nach klaren Zuwächsen im ersten Halbjahr hat die Corona-Pandemie im dritten Quartal die Geschäfte beim Pharmakonzern AstraZeneca ins Stocken gebracht. So schlug sich negativ nieder, dass in diesem Zeitraum generell weniger Patienten behandelt wurden. Gleichzeitig waren Kosten etwa für die Vermarktung von Medikamenten gestiegen, sowie für Hygienemaßnahmen und die Forschung und Entwicklung.Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) ging in der Folge um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 0,94 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...