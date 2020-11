NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re nach vollständigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Diese lägen im Rahmen der vom Rückversicherer bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einen neuen Jahresausblick gebe es angesichts der weiter bestehenden Unsicherheiten noch nicht./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 07:46 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

