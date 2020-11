Bonn (www.anleihencheck.de) - Während sich die Marktteilnehmer aktuell vor allem auf die US-Wahlen fokussieren, wird die heutige geldpolitische Entscheidung der FED fast zu einem Randthema, so die Analysten von Postbank Research.Doch die Sitzung könnte nicht nur für den US-Dollar, sondern auch für die US-Anleihemärkte von Bedeutung sein. Denn die Renditen von US-Staatsanleihen seien zuletzt wegen der geringeren Wahrscheinlichkeit für ein umfangreiches Fiskalpaket unter Druck geraten. Die Renditen zehnjähriger Treasuries hätten gestern in der Spitze 0,15 Prozentpunkte verloren. Zwar dürfte sich die FED mit neuen geldpolitischen Maßnahmen noch zurückhalten. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit in Bezug auf das nächste US-Fiskalpaket und der steigenden Infektionszahlen könnten die US-Währungshüter allerdings dem Beispiel der EZB folgen und die Möglichkeit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik im Dezember andeuten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...