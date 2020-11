DJ Niedersachsens Ministerpräsident Weil gegen Schuldenbremse

BERLIN (Dow Jones)--Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat Zweifel an der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse geäußert. "Ich stand noch nie in der Fankurve der Schuldenbremse", so der SPD-Politiker zur Tageszeitung Die Welt. "Gerade unter dem Druck der Pandemie und ihrer Konsequenzen werden in den nächsten Jahren große Aufgaben auf den Staat zukommen. Die Handlungsfähigkeit des Staates aber ist durch die Schuldenbremse deutlich eingeschränkt."

Die Schuldenbremse begrenzt die Nettoschuldenaufnahme des Bundes auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbunden Kosten für die wirtschaftlichen und sozialen Folgen ist die Schuldenbremse allerdings in diesem und nächsten Jahr ausgesetzt. Im Jahr 2022 will der Bund sie wieder einhalten. Für dieses Jahr plant der Bund wegen der Corona-Krise die Rekordsumme von 217,8 Milliarden Euro an neuen Krediten. Für nächstes Jahr sind 96,2 Milliarden Euro an neuen Schulden geplant.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2020 03:49 ET (08:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.