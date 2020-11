Mainz (ots) - Der Besuch bei den weißen Eltern seiner Freundin wird für einen jungen afroamerikanischen Mann zum Alptraum. Das ZDF zeigt den satirischen Horror-Thriller "Get Out - Rette deine Haut" am 9. November 2020, 22.55 Uhr, als Free-TV-Premiere im Montagskino. "Get Out" war nicht nur das Regiedebüt für TV-Comedian Jordan Peele, sondern bescherte ihm 2018 auch den Oscar für das Beste Originaldrehbuch.Der afroamerikanische Fotograf Chris (David Kaluuya) begleitet seine weiße Freundin Rose (Allison Williams) für ein Wochenende auf das abgelegene ländliche Anwesen ihrer Eltern. Trotz des herzlichen Empfangs spürt Chris, dass mit seinen Gastgebern etwas nicht stimmt. Roses Vater Dean (Bradley Whitford), ein Neurochirurg, ihre Mutter Missy (Catherine Keener), eine Psychiaterin, und der Medizin studierende Bruder Jeremy (Caleb Landry Jones) beginnen bald, ihren Gast unter Druck zu setzen, damit er das Rauchen aufgibt. Gleich in der ersten Nacht wird Chris von Missy unfreiwillig hypnotisiert - mit Nachwirkungen, die ihm keineswegs geheuer sind. Gleichzeitig versucht man, seine Außenkontakte zu unterbinden.Auf einer Gartenparty seiner Gastgeber trifft Chris neben vielen älteren weißen Gästen, die ihn in auffälliger Weise mustern, auch auf einen jungen Afroafrikaner (LaKeith Stanfield), der seit Monaten als vermisst gilt und seltsam verändert wirkt. Der Wochenendbesuch wird zum Horrortrip: Gefangen in dem isolierten Landhaus muss Chris in rasantem Tempo über sich hinauswachsen, um sein Leben zu retten.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/getouthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4754164