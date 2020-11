Berlin - Die Zahl der Regionen in Deutschland, welche die kritische Marke an Corona-Neuinfektionen überschreiten, stagniert. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor, die am Donnerstagvormittag veröffentlicht wurden.



Sie beträgt wie am Vortag 359. Das RKI betrachtet die zwölf Berliner Bezirke separat - demnach gibt es insgesamt 412 ausgewiesene Gebiete. Davon gelten weiterhin 87,1 Prozent als Hotspot - sie überschreiten also einen Wert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. 30 Regionen kommen sogar auf einen Inzidenzwert von mindestens 200, zwei weniger als am Vortag. Spitzenreiter ist der sächsische Landkreis Bautzen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 294,6. Die Inzidenzzahl 100 wird in insgesamt 234 Regionen überschritten, fünf mehr als am Vortag.

