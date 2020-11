München (ots) - Online first in der ARD Mediathek am 5. November 2020Ein tödlicher Unfall mit Fahrerflucht, ein klarer Hauptverdächtiger und ausgerechnet die deutsche Botschafterin Karla Lorenz (Natalia Wörner) in Prag gibt ihm ein Alibi. Regisseur Roland Suso Richter verbindet im fünften Teil der erfolgreichen Reihe einen spannenden Kriminalfall gekonnt mit Politthriller-Elementen. Das Drehbuch von Christoph Busche wirft im Setting der modernen Forschung an Künstlicher Intelligenz Fragen nach Moral und Integrität auf. Und auch die Botschafterin muss sich fragen, wie viel Schuld Menschen für ihre Karriere auf sich nehmen. Für den cineastischen Look zeichnet Bildgestalter Max Knauer verantwortlich."Die Diplomatin - Tödliches Alibi" ist eine Produktion der UFA FICTION im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Für die Redaktion zeichnet Claudia Luzius (ARD Degeto) verantwortlich. Produzent ist Christian Rohde (UFA FICTION). Gedreht wurde von Mitte November bis Mitte Dezember 2019 in Prag und Umgebung.Online First ist "Die Diplomatin - Tödliches Alibi" am 5. November 2020, 20:15 Uhr, zu sehen unter www.ardmediathek.de/daserste (https://webmail.hr.de/gw/webacc/cd53c3f789c8f5691e649f0e82aaed0b025faaa87b52c756de16990662cfd48/SOAP/AREF/www.ardmediathek.de/daserste)Die Pressemappe und Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de (https://presse.daserste.de/))Fotos über www.ard-foto.de (https://webmail.hr.de/gw/webacc/cd53c3f789c8f5691e649f0e82aaed0b025faaa87b52c756de16990662cfd48/SOAP/AREF/www.ard-foto.de)Pressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Ariane Pfisterer,Tel.: 069/1509-331, E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4754222