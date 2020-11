Original-Research: GBC Best of m:access 2020 - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu GBC Best of m:access 2020



Unternehmen: GBC Best of m:access 2020

ISIN: DE000A2AAE22



Anlass der Studie: GBC Best of m:access

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 16,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann, Matthias Greiffenberger, Felix Haugg

Starke Entwicklung der GBC-Selektion, mit einer Performance von über 50 % seit April 2019; wieder vielversprechende Unternehmen in der neuen Auswahl

Liebe Investoren,



jedes Jahr wird die Attraktivität des Münchner Börsensegments m:acces unter Beweis gestellt. Auch in 2019 und in 2020 haben sich mehrere Emittenten für ein Listing im m:access entschieden. Mit insgesamt elf Zugängen seit Anfang 2019 umfasst das Münchner Börsensegment mittlerweile eine Rekordanzahl von 64 Unternehmen unterschiedlicher Branchen, mit einer

Gesamtmarktkapitalisierung in Höhe von nahezu 14,3 Mrd. Euro (Stand 30.09.2020).



Seit Juli 2019 wird von der Börse München gemeinsam mit Solactive der m:access-All Share berechnet. Der neu geschaffene Index wurde auf den 30. Juni 2009 zurückgerechnet und startete mit 1.000 Punkten. Im m:access-All Share sind mittlerweile 64 Unternehmen gelistet. Zurückgerechnet konnte der m:access-All Share eine jährliche Durchschnittsrendite von über 9,7 % erzielen. Seit Auflage des m:access-Index am 25.07.2019 - 30.09.2020 hat der Mittelstandsindex eine Performance von 15,8 % erzielt.

Die GBC Best of m:access konnte im Zeitraum 01.04.2019 - 30.09.2020 wieder eine beeindruckende Performance vorweisen. Unsere Best of m-access Auswahl des vergangenen Jahres hat seit dem 01. April 2019 eine überdurchschnittliche Performance von +50,6 % erreicht. Im gleichen Zeitraum haben der Dax mit +10,7 % und der breiter gefasste General Standard mit +20,3 % deutliche niedrigere Kursgewinne verzeichnet.

Im Rahmen dieser Studie präsentieren wir Ihnen eine in Teilen neu zusammengesetzte 'Best of m:access' - Auswahl, die weiterhin 15 Unternehmen umfasst. Damit tragen wir der guten Entwicklung der im m:access gelisteten Unternehmen Rechnung.



In der 'GBC Best of m:access 2020' sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten:



ABO Wind AG AG (ISIN: DE0005760029)

artec technologies AG (ISIN: DE0005209589)

audius SE (ISIN: NL0006129074)

Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1)

EQS Group AG (ISIN: DE0005494165)

Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806)

Merkur Bank KGaA (ISIN: DE0008148206)

Nebelhornbahn AG (DE0008271107)

SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22)

SHS VIVEON AG (ISIN: DE000A0XFWK2)

Solutiance AG (ISIN: DE0006926504)

Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2)

UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808)

UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3)

Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6)



Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments,



Cosmin Filker

Stellv. Chefanalyst



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21805.pdf



Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

