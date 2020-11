Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Schwedische Krone zählt klar zu den Outperformern am Devisenmarkt in diesem Jahr, so die Analysten von Postbank Research.Sie habe ihre starken Verluste zu Beginn der ersten Coronavirus-Welle inzwischen mehr als wettgemacht und notiere gegenüber dem US-Dollar und dem Euro sogar höher als zu Jahresbeginn. Die Kronenstärke lasse sich zu einem Teil mit der Rückkehr des Risikoappetits an den Märkten im Verlauf des Jahres erklären. Denn innerhalb der Gruppe der zehn bedeutendsten Währungen zähle sie eher nicht zu den sicheren Häfen, sodass sich ihr Wert mit dem Grad der Risikoaffinität von Investoren bewege. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...