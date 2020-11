Twitter markiert Trumps Tweet mit dem Hinweis: "Einige, oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess". Dieses Detail schlägt ein - Medien fühlen sich bestätigt.

Der Beitrag Was Trump wirklich gesagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...