Berlin - Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler soll offenbar neue Vizepräsidentin des Parlaments werden. Auf einen entsprechenden Vorschlag habe sich der Fraktionsvorstand der SPD am Donnerstagmorgen mehrheitlich geeinigt, berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf eigene Informationen.



"Dagmar wäre eine gute Botschafterin für eine mutige und engagierte Zivilgesellschaft in den ostdeutschen Bundesländern", heißt es in einem Brief von Fraktionschef Rolf Mützenich an die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion, über den die RND-Zeitungen berichten. Ziegler, die die Nachfolge des verstorbenen Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann antreten soll, war bislang eine der Parlamentarischen Geschäftsführerinnen der SPD-Fraktion. Als Nachfolgerin in dieser Funktion schlägt Mützenich laut RND die Abgeordnete Josephine Ortleb vor.

