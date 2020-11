DJ Deutschlands Mobilfunktarife besser als ihr Ruf - Studie

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland sind die Kosten für die Mobilfunktarife besser als ihr Ruf. Eine Vergleichsstudie von Mobilfunkmärkten in zwölf Industrieländern durch das Marktforschungsunternehmen Tarifica im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergab, dass in Deutschland die Preise für Handy- oder Datenverträge nicht besonders teuer sind, sondern durchweg im internationalen Schnitt liegen. Speziell für Einsteiger und Normalnutzer sind sie sogar günstig.

Am günstigsten sind die Preise in Polen und Italien, am teuersten ist mobile Kommunikation in der Schweiz, den USA und Japan, so die Studie.

"Was die Kosten angeht, so ist Mobilkommunikation in Deutschland viel günstiger als angenommen. Der deutsche Mobilfunkmarkt ist hart umkämpft, vor allem bei Einsteigertarifen ist der Preisdruck hoch", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "Wer wenig Geld hat, findet in Deutschland besonders attraktive Angebote."

Die Studie untersuchte Tarife in den Flächenländern Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich sowie außerhalb Europas in den USA und Japan.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2020 04:52 ET (09:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.