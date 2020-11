DJ IWH: Insolvenzzahlen steigen, aber keine Insolvenzwelle

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Insolvenzen war im Oktober erneut sehr niedrig, lag jedoch leicht über den Zahlen von August und September. Das geht aus dem IWH-Insolvenztrend hervor, den das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) bekanntgab. Für die kommenden beiden Monate rechnet das IWH demnach mit weiter steigenden Zahlen, ohne dass es jedoch zu einer Insolvenzwelle kommt.

Laut dem IWH-Insolvenztrend wurden im Oktober 750 Personen- und Kapitalgesellschaften als insolvent gemeldet. Damit lagen die Insolvenzen den Angaben zufolge bei etwa 80 Prozent des Vorjahresmonats. Im Gegensatz zu den Vormonaten seien im Oktober relativ wenige Jobs betroffen gewesen. Die Analyse des IWH zeigt, dass die größten 10 Prozent der Unternehmen, deren Insolvenz im Oktober gemeldet wurde, insgesamt knapp 9.000 Personen beschäftigen. Seit Mai seien es nie weniger als 13.000 gewesen.

Trotz der Tatsache, dass seit dem 1. Oktober die Insolvenzantragspflicht bei Zahlungsunfähigkeit wieder gelte und somit die Antragspflicht praktisch für die allermeisten insolventen Unternehmen wieder in Kraft getreten sei, gebe es keine Welle an Insolvenzen. "Die Rückkehr zur Insolvenzantragspflicht hat zu moderat steigenden Insolvenzanmeldungen geführt", konstatierte Steffen Müller, der die Insolvenzforschung am IWH leitet. "Eine Insolvenzwelle ist bislang ausgeblieben."

Trotz des jüngst beschlossenen befristeten teilweisen Lockdowns hielt er am Ausblick für die nächsten beiden Monate fest und erwartete "weiter moderat steigende Insolvenzzahlen, die jedoch eher als Normalisierung denn als Insolvenzwelle zu verstehen sind". Hauptgründe für die vergleichsweise verhaltene Insolvenzentwicklung sind laut Müller nach wie vor staatliche Unterstützungsmaßnahmen wie zum Beispiel das langfristig zugesagte Kurzarbeitergeld sowie eine abwartende Haltung der Unternehmen aufgrund angekündigter Änderungen im Insolvenzrecht.

