DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "6,00%-indesto-Anleihe 20/23" - "6,00%-indesto-Anleihe 20/23" wird als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta014/05.11.2020/11:00) - In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 6,00%-Anleihe der indesto GC Wind GmbH ("indesto GC Wind") mit Laufzeit bis 2023 (WKN A3E46Z) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Die Emittentin indesto GC Wind GmbH wurde neu von der kapitalmarkterfahrenen indesto GmbH gegründet. Die 6,00%-Anleihe wird begeben, um ein Pilotprojekt für die Errichtung, den Betrieb und den Verkauf von 14 Windenergieerzeugungsanlagen zu finanzieren. Die Emittentin "indesto GC Wind" ist hierbei zu 50% an einer Joint Venture Gesellschaft, der "GC Windentwicklungs GmbH" (JV GC Wind), beteiligt. Die weiteren 50% hält die Green City AG (GC AG). Die Geschäftsführer der indesto GC Wind GmbH und der GC AG sind zugleich Geschäftsführer der JV GC Wind1,2,5. Unserer Auffassung nach findet durch die Ausgliederung des Projektes in ein Joint Venture eine Abtrennung der Einzel-Risiken der beiden Joint Venture-Partner und gleichzeitig die Bündelung der Kernkompetenzen der jeweiligen Projektpartner in einer neuen Gesellschaft statt. In dem Joint Venture ist die GC AG für die Errichtung, den Betrieb und den Verkauf der Windenergieanlagen zuständig, während die Emittentin indesto GC Wind GmbH für die Finanzierung des Projektes und die Projektüberwachung verantwortlich zeichnet1,2,5.

Green City AG mit jahrelangem erfolgreichen Track Rekord in der Errichtung von Windenergieerzeugungsanlagen Bei dieser Projekt- und Finanzierungsstruktur kommt es unser Einschätzung nach maßgeblich auf die operativ tätige GC AG und deren Track Record an. Die im Jahr 2005 als Green City GmbH gegründete Gesellschaft wurde 2010 zur Aktiengesellschaft und heutigen GC AG1. Sie befindet sich mehrheitlich im Besitz eines 1990 gegründeten und 1995 umbenannten Umweltschutzvereines, dem "Green City e.V." und verfolgt die Zielsetzung der Verbesserung der Lebensqualität in urbanen Räumen2. Entsprechend dieser Zielsetzung betätigt sich die GC AG auch im Bereich der erneuerbaren Energien und errichtete und betrieb nachhaltige und umweltfreundliche Energieerzeugungsanlagen mit einem in 2019 erzeugten Ökostrom von insgesamt 344.088 MWh mit einem kontinuierlich ansteigendem Investitionsvolumen von insgesamt 524 Mio. Euro zum 31.12.20192. In diesem von der GC AG produzierten Ökostrom ist ein jährlich steigender Anteil von Windenergie enthalten, der im Jahr 2019 auf 60% auf anstieg2.

Joint Venture bietet erhebliches Potenzial Die GC AG fokussiert sich derzeit mit ihren über 80 Projektgesellschaften und einem weiteren Pipelinevolumen von über 800 MWh auf weiteres Wachstum2,4. In den weiteren Jahren ist es unserer Auffassung nach von Bedeutung, ein ausgewogenes Verhältnis von Aufdeckung stiller Reserven innerhalb der Projektgesellschaften der GC AG durch Projektverkäufe und Bestandsaufbau zu finden. Unserer Auffassung nach wurde zur weiteren Finanzierung des Wachstums und zur Schaffung einer weiteren Möglichkeit der bilanzwirksamen Aufdeckung von stillen Reserven die Joint Venture Struktur mit der kapitalmarkterfahrenden indesto-Gruppe konzipiert, das in diesem Stadium mit 14 klar abgegrenzten Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien startet6. Nach Angaben der Geschäftsleitung haben die 14 Windenergieerzeugungsanlagen eine Leistung von 500 Mio. kWh pro Jahr und im konservativen base case soll ein geplanter Verkaufspreis von 58 Mio. Euro erzielt werden6. Auf der Grundlage eigener konservativer Berechnungen mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer halten wir diese Bewertung für realistisch.

6,00%-indesto GC Wind-Anleihe mit Laufzeit bis 2023 Die nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe der indesto GC Wind GmbH mit einem Emissionsvolumen von bis zu 14 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.06. und 15.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 15.09.2020 bis zum 15.12.20237. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen zum 15.12.2021, zum 15.06.2022, zum 15.12.2022 und zum 15.06.2023 jeweils zum Nennwert festgelegt7. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse München ist bis Jahresende 2020 geplant7.

Fazit: Durchschnittlich attraktive Bewertung mit positivem Ausblick Zusammenfassend lautet unsere Einschätzung wie folgt: Die Konzeption des Joint Ventures bündelt unserer Auffassung nach die Kernkompetenzen der jeweiligen Projektbeteiligten in einer Gesellschaft und bietet die Chance, in Verbindung mit der Kapitalmarktexpertise der indesto Gruppe weitere Finanzierungskanäle für das geplante weitere Wachstum zu öffnen. Die exakt auf 14 konkret abgegrenzten Projekte der Joint Venture Gesellschaft, der "GC Windentwicklungs GmbH" lässt unserer Eischätzung nach zukünftig mit positiven Ergebnissen rechnen. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 6,08% p.a. (auf Basis des Emissionskurses von 100% bei Berechnung bis zur Endfälligkeit am 15.12.2023 wird die 6,00%-indesto-Anleihe 20/23 (WKN A3E46Z) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt.

Über dieses KFM-Barometer Analysten: Christian Wagner, Unternehmensanalyst und Sabine Knee, Wertpapieranalystin im Auftrag der KFM Deutsche Mittelstand AG. Erstellt am 04.11.2020, 17.20 Uhr auf Basis einer Analyse der Fundamentaldaten auf Grundlage des Jahresabschlusses 2019 der Green City AG und der Anleihebedingungen vom 15.09.2020 der indesto GC Wind GmbH. Die Bewertung des KFM-Barometers beruht auf dem von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahren KFM-Scoring, das neben den unternehmensspezifischen Bilanz-Kennzahlen auch die Eigenarten der Anleihebedingungen für verzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen berücksichtigt.

Alle in diesem KFM-Barometer getroffenen Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Obwohl eine Aktualisierung des KFM-Barometers bezüglich der hier analysierten Anleihe grundsätzlich in den kommenden zwölf Monaten geplant ist, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest, ob eine Aktualisierung im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfindet.

Quellenangaben: 1Handelsregisterauszug, 2Homepage, 3Bundesanzeiger mit den offen gelegten Jahresabschlüssen, 4Pressemitteilung der GC AG vom 04.05.2020 und 07.09.2020, 5 https://indesto.de/erneuerbare-energien, 6Interview im Anleihen-Finder Ausgabe 14/2020, 7Anleihebedingungen vom 15.09.2020

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Transparenten Bullen 2020 ausgezeichnet.

