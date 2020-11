DJ Bund und Länder wollen Landstrom-Versorgung an Häfen ausbauen

BERLIN (Dow Jones)--Um Treibhausgasemissionen in der Schifffahrt zu verringern, soll die Versorgung mit Landstrom an deutschen Häfen deutlich ausgebaut werden. Bis 2023 unterstützt der Bund die Länder beim Aufbau entsprechender Anlagen mit insgesamt 176 Millionen Euro. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) unterzeichnete eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung, der zuvor alle Bundesländer zugestimmt hatten. Den Schritt hatten SPD und Union bereits im Koalitionsvertrag vereinbart.

Mit Landstromanlagen können sich Schiffe während ihrer Liegezeit im Hafen mit Ökostrom versorgen und ihre eigenen Dieselgeneratoren abschalten. Die Bundesregierung will sich an dem Programm in diesem und im kommenden Jahr mit 75 Prozent beteiligen, um schnell zu starten und coronabedingte Verzögerungen zu vermeiden. Ab 2022 ist eine 50-Prozent-Finanzierung geplant. "Damit wird die 'blaue Wirtschaft' ein Stück weit grüner", erklärte Altmaier.

Vereinbart wurden noch weitere Anreize: So soll die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für Seeschiffe auf 20 Prozent sinken. Das soll noch mit der aktuellen EEG-Novelle umgesetzt werden, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Darüber hinaus hätten die Länder zugesagt, Schiffen bei den Netzentgelten Tagesleistungspreise anzubieten, was bereits möglich sei. In Kürze soll noch eine EU-Initiative gestartet werden, um die Nutzung von Landstrom in europäischen Häfen generell zu verbessern.

Große Container- und Kreuzfahrtschiffe verbrauchen oft zwischen 4 und 16 Megawatt an Strom, soviel wie eine Kleinstadt. Wenn sie diese nun über das Stromnetz beziehen statt über Diesel selbst generieren, können neben CO2-Emissionen auch Luftschadstoffe wie Stickstoff- und Schwefeloxide vermieden werden. Außerdem verringert das die Lärmbelastung und Vibrationen in den Hafenstädten.

November 05, 2020

