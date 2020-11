DJ Heidelbergcement rechnet nicht mit weiterer Delle im Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement rechnet angesichts der wieder steigenden Covid-19-Infektionszahlen - anders als im Frühjahr - nicht mit einer Delle in der eigenen Geschäftsentwicklung. Vorstandschef Dominik von Achten sagte in einer Telefonpressekonferenz am Donnerstag, die meisten Regierungen hätten verstanden, dass von Baustellen unter Corona-Gesichtspunkten keine Gefahr ausgehe und auch die Grenzen nicht wie im Frühjahr geschlossen, weshalb wohl auch die nötigen Arbeitskräfte auf dem Bau nicht erneut knapp würden.

Er sei deshalb "vorsichtig optimistisch", dass es keine zweite Delle geben werde, sagte von Achten. Mittelfristig werde die Baubranche ohnehin von Infrastruktur- und Konjunkturprogrammen profitieren.

Der Vorstandschef hält die kurzfristige Entwicklung gleichwohl für schlecht abschätzbar. "Die Visibilität bleibt schwierig", sagte er. Nach dem guten dritten Quartal sei der Oktober ordentlich gewesen, und man erwarte, dass auch das vierte Quartal insgesamt ordentlich ausfallen werde. Von einer Belebung der Nachfrage könne man bisher aber nicht sprechen. Die Umsätze stabilisierten sich in Summe, sagte von Achten. In einigen Regionen zeigten sie nach oben, in anderen nach unten.

Der Konzern hat im Frühjahr mit massiven Sparmaßnahmen auf den Einbruch der Branche reagiert, um sein Geld in der Kasse beisammen zu halten. Nicht zwingende Erhaltungsinvestitionen - etwa in große Steinbruch-Fahrzeuge - mit einem Gesamtvolumen von 312 Millionen Euro wurden verschoben, durch - unter anderem - Kurzarbeit sanken die Fixkosten um 283 Millionen Euro, und schließlich sorgten Steuerstundungen sowie striktes Forderungsmanagement für weitere 126 Millionen Euro mehr in der Kasse, wie Finanzvorstand Lorenz Näger erläuterte.

Alles zusammen sorgte für 50 Prozent mehr Cashflow auf Sicht der letzten zwölf Monate und trotz 7-prozentigem Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten für ein um 6 Prozent höheres Ergebnis im laufenden Geschäftsbetrieb vor Abschreibungen und eine Margensteigerung von 249 Basispunkten auf 20,8 Prozent für den Zeitraum Januar bis September. Näger wies darauf hin, dass die Investitionen nach der Krise nachgeholt würden, damit kein Erhaltungsrückstand entstehe.

