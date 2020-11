Wien (ots) - Die neue Unterwäsche Kollektion der PALMERS-Tochtermarke p2 ist ab 5. November bei BIPA erhältlich.Nachdem p2, die junge, dynamische Tochtermarke von PALMERS, in diesem Jahr mit einer farbenfrohen Beachwear Kollektion ihr erfolgreiches Comeback gefeiert hat, wartet das Unternehmen nun mit einer neuen Unterwäsche Kollektion auf: Ab 5. November 2020 sind die 18 Key Pieces österreichweit zu haben und überzeugen die Träger*innen mit zeitlosen Designs, trendigen Details und hochwertigen Stoffen, die sich wie eine zweite Haut anfühlen. Fündig werden p2-Fans nicht nur in insgesamt 450 BIPA-Filialen, sondern auch im BIPA-Onlineshop (http://www.bipa.at) und im p2-Onlineshop (http://www.p2.com).BE 2 BEAUTIFUL, BE 2 NATURAL, BE 2 COLOURFULIn Sachen Unterwäsche und Nightwear ist Komfort das A und O. Die aktuelle Unterwäsche Kollektion von p2 beweist dabei auch, wie stylish minimalistische Designs sein können. Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS, erklärt dazu: "Die neue Unterwäsche Kollektion von p2 umfasst eine Reihe an Must-haves, die in keiner gut sortierten Unterwäschelade fehlen dürfen. Hier findet jede Trägerin garantiert das passende Lieblingsteil für sich."Zur neuen Unterwäsche Kollektion von p2 zählen nämlich nicht nur eine sportliche Baumwollserie mit trendigem Elastik und Ton-in-Ton-Branding, sondern auch freche Spitzenunterwäsche-Sets in Rose und Schwarz sowie vielseitige Mix und Match-Pieces aus weicher Microfaser."Ein besonderes Highlight der aktuellen p2-Kollektion ist die gemütliche Day-and-Night Pyjama-Serie, die neben einer kuscheligen Hose und einem kurzärmeligen Sleepshirt auch ein sexy Pyjametti beinhaltet. Dieses ist dabei nicht nur cosy, sondern auch ein echter Hingucker", so Renk-Klenkhart. Darüber hinaus überzeugt die neue p2-Unterwäsche Kollektion mit hochqualitativen Materialien und absoluten Must-have Produkten von Bralettes mit herausnehmbaren Softpads über bügellose Softbras bis hin zu Racerback-Tops sowie praktischen Multipacks zu fairen Preisen ab € 9,99.p2: ERFOLGREICHES COMEBACK BESTÄTIGT STRATEGIETino Wieser, Vorstand der PALMERS Textil AG, zieht knapp ein halbes Jahr nach der Rückkehr von p2 ein erstes, zufriedenes Fazit: "Das Comeback unserer Tochtermarke p2 im vergangenen Frühling wurde von den Kund*innen sehr gut angenommen und bestätigt uns in unserer aktuellen Großhandels-Strategie. Wir freuen uns, dass wir bei BIPA mit der neuen p2- Unterwäsche Kollektion pünktlich zur Vorweihnachtszeit durchstarten."Die digitalen Presseunterlagen sowie hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link zum Download: press.palmers.at (http://press.palmers.at/).Über PALMERS1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.Pressekontakt:Lucia Kozova, MScMarketing & Fashion PR ManagerPalmers Textil AGAres Tower / Donau-City-Straße 11 / 1220 Vienna / AustriaP: +43 (0)1 357 0000 615 oder M: +43 (0)664 6114194E: lucia.kozova@palmers.atwww.palmers.atOriginal-Content von: Palmers Textil AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29279/4754370