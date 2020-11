Leipzig (ots) - Für die größtenteils jungen Sprayerinnen und Sprayer sind es Streiche, das Verlangen etwas Verbotenes zu tun, der Kampf um Anerkennung in der Szene. Die einen sehen in Graffiti Kunst, Ausdruck urbanen Lebens. Andere halten die Schriftzüge und Bilder schlicht für Vandalismus, Unkultur, Zerstörung. Der MDR beleuchtet vom 9. bis 15. November das Thema "Die angeschmierte Republik"."MDR um 4" widmet sich von Montag bis Donnerstag je einem Teilaspekt des Themenschwerpunktes. Los geht es am Montag, 9. November, 16.00 Uhr mit einem Blick nach Zittau. Die Stadt ist eine Hochburg der Graffiti-Szene: Alle paar Tage stellt die Bundespolizei zwischen Oppach und Oybin neue Schmierereien fest. Die Eisenbahnbrücke Schillerstraße in Zittau hat sich zu einer regelrechten Sprayer-Bühne entwickelt.Am Dienstag, 10. November, um 19.50 Uhr, zeigt "Einfach genial" die besten Erfindungen gegen Graffiti. Sandstrahler, Anstrich und Creme können zum Glück manchmal mehr, als man denkt. Direkt im Anschluss um 20.15 Uhr besucht die "Umschau" drei Graffiti-Hotspots in Mitteldeutschland und beschäftigt sich mit den Kosten zur Beseitigung der Schmierereien, denn die finanziellen Schäden für die Öffentlichkeit, für Unternehmen und Hausbesitzer sind enorm.Am Mittwoch, 11. November, ab 16.00 Uhr ist Claudia Reiser von MDRfragt zu Gast bei "MDR um 4". Die MDR-Plattform für Online-Befragungen geht im Vorfeld diesen Fragen nach: Kunst oder Sachbeschädigung? Greifen Polizei und Justiz nicht hart genug durch? Interessierte können sich an dieser Umfrage beteiligen unter: MDRfragt.deSprayer Tasso wird am Donnerstag, 12. November, ab 16.30 Uhr bei "Gäste zum Kaffee" Einblicke in die Szene gewähren. Der ehemalige Präsident des Oberlandesgerichts Dresden Gilbert Häfner gibt später in der Rubrik "Leichter Leben" Tipps für Geschädigte, klärt auf, welche zivilrechtlichen Ansprüche sich aus Vandalismus ergeben und was die Sprayer als Strafmaß erwartet.Am Sonntag, 15. November, um 19.50 Uhr sucht "Kripo live" die Schuldigen für einen Farbanschlag in Thüringen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Kerstin Gensel-Dittmann, Tel.: (0341) 3 00 65 35,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4754408