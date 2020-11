Sofia (ots) - Neue Bedingungen auf den Weltmärkten erfordern eine neue Ausrichtung der Geschäfts- und Lieferstrukturen. Dies gilt gerade für viele deutsche Industrieunternehmen, die auf Produkte und Dienstleistungen aus anderen Ländern angewiesen sind. Mehr als jedes vierte Unternehmen denkt aufgrund der Erfahrungen der Corona-Pandemie über eine Neuausrichtung der eigenen Beschaffungsstrukturen nach, um diese krisensicherer zu gestalten. Im Vordergrund steht dabei die geografische Diversifizierung. Das AHK Industrial Suppliers Forum 2020 stellt für deutsche Einkäufer daher die ideale Plattform dar, gerade jetzt neue Kontakte zu europäischen Lieferanten aufzubauen und die Lieferketten zu verifizieren.Organisiert vom Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern (AHK) präsentieren sich am 19. November 2020 insgesamt 150 Aussteller aus 16 europäischen Ländern. Beteiligt sind Bulgarien, Estland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien und Moldawien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien.Die teilnehmenden Lieferanten stammen vor allem aus den Sparten Maschinenbau, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Elektronik-Bauteile, Technische Produkte für die Industrie, Automatisierung und IKT-Dienstleistung sowie aus sonstigen industriellen Branchen.Das AHK Industrial Suppliers Forum 2020 bietet den Fachbesuchern die einmalige Möglichkeit nach der kostenlosen Registrierung mit einem minimalen Zeitaufwand ihr Lieferantennetzwerk zu erweitern. Die Aussteller können direkt per Videocall und Chatfunktion kontaktiert werden. Das Forum wird zudem durch einen Konferenzteil ergänzt, in dessen Rahmen die Beschaffungsmarktsituation verschiedener Länder vorgestellt wird sowie ausgesuchte Anbieter ihre Innovationen präsentieren.Die Bereiche sind Lieferanten für den Maschinenbau, der Metall- und Kunststoffverarbeitung, für Elektronik-Bauteile, für technische Produkte für die Industrie, die Automatisierung, für IKT-Dienstleister sowie für sonstige industrielle Branchen. Die Sprache des Forum ist Englisch.150 Aussteller aus 16 europäischen Ländern präsentieren am 19. November 2020 ihr Leistungsspektrum, so können deutsche Industrieunternehmen mit minimalem Aufwand und kostenlos neue Lieferanten kennenlernen.Pressekontakt:Frau Ivanka Mircheva00359 2 816 30-60ivanka.mircheva@ahk.bgOriginal-Content von: AHK Bulgarien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149963/4754426