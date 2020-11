Die Aktien des Chipentwickler Dialog Semiconductor sind am Donnerstagmorgen ordentlich gefragt. Das Unternehmen hat einen optimistischen Ausblick auf das vierte Quartal veröffentlicht. Dialog rechnet mit einem Umsatz zwischen 380 und 430 Millionen Dollar (rund 325 bis 368 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in London bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal in London mitteilte.Im dritten Jahresviertel lagen die Erlöse bei rund 386 Millionen Dollar und damit deutlich höher ...

