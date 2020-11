Trotz so genanntem "Corona-Sommer" erholte sich das Werbegeschäft deutlich und bringt damit auch die Bilanz von ProSiebenSat1 in Fahrt. So konnten unterm Strich für das dritte Quartal schwarze Zahlen gemeldet werden. Das bereinigte Ebitda stieg somit im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 149 Millionen Euro und ließ den Gewinn auf nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...