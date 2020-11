DJ "Creative World" - City West festigt Erfolgskurs

Berlin (pts018/05.11.2020/12:15) - Die City West - der Kreativitäts-Hotspot der Hauptstadt. Das ist das Ziel einer vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf forcierten Standortkampagne. Unter dem Motto "Creative World" will sich die City West noch nachhaltiger als Berlins Kreativitätsstandort profilieren. Damit trotzt der Bezirk nicht nur der Corona-Krise, sondern wirbt mit Unterstützung zahlreicher Player von Weltrang für den Standort. Die Kampagne wendet sich an in- und ausländische Investoren und Multiplikatoren ebenso wie an die Charlottenburg-Wilmersdorfer selber und strahlt dabei gleichzeitig auf ganz Berlin aus.

Prominente Unterstützer Das Konzept zur Fortführung der Standortkampagne "Creative World" wurde vom Bezirksamt und der Werbeagentur unit ZÜRN entwickelt. Aktive Unterstützung erhält die Kampagne von 36 prominenten Unternehmen der City West, darunter Porsche, Mercedes-Benz, Signa, dem Zoo Berlin, der Messe Berlin, der Berliner Volksbank, dem ADAC, der Gasag, der CG Gruppe und vielen anderen (siehe Anlage).

Bedeutungszuwachs Kerngedanke der deutschlandweit einmaligen Kampagne ist die Erschließung neuer Potenziale für die Entwicklung des Bezirks. "Darin sind sich alle Beteiligte einig", so Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann. "Die Interessen des Bezirks und die der Unternehmen stimmen in den Grundfragen ideal überein, was besonders bei der Bewältigung neuer Herausforderungen von Vorteil ist. Den Meinungsaustausch mit klugen und kreativen Köpfen brauchen wir heute mehr denn je, um Situationen zu bewältigen, die wir vor wenigen Monaten nicht für möglich gehalten hätten."

Bezirksporträt Wichtig für die "Create World"-Kampagne sind ein klares, den neuen Bedingungen angepasstes Konzept und effiziente Kommunikationsmöglichkeiten. Für beides lag die Verantwortung zu großen Teilen in den Händen von Ralf Zürn, Geschäftsführer der Berliner Werbeagentur unit ZÜRN und einer der Vordenker der Kampagne.

Herzstück der "Creative World"-Kampagne ist das von Zürn und seinem Team entwickelte neue 132-seitige Bezirksporträt, das Bezirksbürgermeister Naumann aufgrund der außergewöhnlichen Gestaltung und des hohen Wiedererkennungswerts würdigte: "Das neue Bezirksporträt beweist, wie viel Spannendes und Neues immer wieder in der City West geschieht und welches Potenzial in unseren Unternehmen sowie dem Handwerk liegt, welche Erfolge unsere Universitäten und die Wissenschaft und natürlich der Campus Charlottenburg rund um den Ernst-Reuter-Platz mit der Start-up-Szene feiern."

Ralf Zürn räumt mit dem klassischen Vorurteil auf, Kreativität sei nur mit den Bereichen Kunst oder Werbung verbunden. "Diese weit verbreitete Vorstellung ist falsch. Kreativität als Kernkompetenz ist heute in fast allen Bereichen gefordert - die Fähigkeit, unkonventionell zu denken und auf neue originelle Ideen zu kommen. Charlottenburg-Wilmersdorf hat dies erkannt und wirbt erfolgreich mit seinen kreativen Partnern im Bezirk. Der Erfolg gibt allen Beteiligten recht: Charlottenburg-Wilmersdorf steht heute gleichbedeutend für eine Creative World!"

Nähere Informationen: https://creative-world.info

