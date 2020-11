Die Mayr-Melnhof Gruppe investiert 18 Mio. Euro in die Faltschachtelproduktion Neupack am österreichischen Standort Hirschwang. Investiert werden soll in Gebäude und Maschinen um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes in den Wachstumsmärkten E-Commerce-Verpackung und hochwertig bedruckte Konsumgüterverpackung in Feinstwelle (Microwelle) für Produkte wie Lebensmittel, Tiernahrung und elektrische Haushaltsgeräte zu erhöhen, wie es heißt.

