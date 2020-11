Delivery Hero 4.21% SystematiCK (1607EKCK): Wie angekündigt habe ich die Position bei DELIVERY HERO nochmals um etwas weniger als 5% heute morgen auf die Zielpositionsgrößé von 12,5% am Gesamtkapital aufgestockt, nachdem der Aktie der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch aus einer mehrmonatigen invertierten Head&Shoulder Formation geglückt ist. Den Stop Loss für den Nachkauf habe ich bei 102,50€ platziert (Abstand 5,3%), woraus sich hierfür ein Risiko am Gesamtkapital in Höhe von gut 0,25% ergibt. (05.11. 12:06) >> mehr comments zu Delivery Hero: www.boerse-social.com/launch/aktie/delivery_hero HelloFresh -0.25% DerDenker (LASINVST): HelloFresh hat Vorgestern die Quartalszahlen bekannt gegeben. Der Umsatz lag in Q3 ...

