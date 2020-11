DJ MARKT USA/Rally dürfte weitergehen

Die Rally an der Wall Street dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 1,9 Prozent zu. Weiterhin steht nicht fest, wer der nächste Präsident der USA sein wird - doch die Chancen des demokratischen Kandidaten Joe Biden haben sich weiter verbessert. Er braucht nur noch den Sieg in einem Bundesstaat. Doch will US-Präsident Donald Trump weiterhin gegen die laufende Auszählung vorgehen, juristisch oder mit der Forderung einer Neuauszählung. Bis zu einem endgültigen Wahlergebnis könnte daher noch geraume Zeit vergehen.

Weiter stützt die ausbleibende "blaue Welle" den Aktienmarkt. Die Demokraten würden zwar den Präsidenten stellen, doch Biden könnte mit der fehlenden Mehrheit im Senat nicht "durchregieren". Dies spreche gegen eine Erhöhung von Unternehmenssteuern und eine schärfere Regulierung. Folglich dürften vor allem die Technologiewerte die Aufwärtsbewegung weiter anführen, heißt es im Handel.

"Eine Biden-Präsidentschaft und ein 'gespaltener' Kongress ist eigentlich das am wenigsten traumatische Ergebnis für den Markt", sagt Stratege Ken Peng von der Citi Private Bank. "Es wird erwartet, dass Bidens Außen- und Handelspolitik milder ausfallen wird als die von Trump", fügt er hinzu. "Das ist eigentlich eine gute Nachricht für das globale Wachstum".

Die Blicke sind zudem auf die US-Notenbank gerichtet, die am Abend das Ergebnis ihrer Sitzung bekannt geben wird. Mit weiteren Maßnahmen wird nicht gerechnet, da sich die Fed traditionell rund um Wahlen ruhig verhält. Zuletzt hatte Fed-Vize Richard Clarida für weitere Hilfen für die US-Wirtschaft plädiert - von der Geld- als auch von der Fiskalpolitik. Die Aufgabe der Fed wird aber erschwert von der politischen Blockade im Kongress; denn Demokraten und Republikaner finden keine Gemeinsamkeit für ein neues Corona-Hilfspaket.

Ob in diesem Umfeld die anstehenden US-Konjunkturdaten für einen Impuls sorgen werden, bleibt abzuwarten. Neben der Produktivität ex Agrar für das dritte Quartal werden die wöchentlichen Erstanträge veröffentlicht. Vielmehr sind die Blicke bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag gerichtet.

Bei den Einzelwerten gibt weiter die Berichtssaison den Takt vor. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben dem Reiseportal Expedia im dritten Quartal schwer zu schaffen gemacht. Das US-Unternehmen meldete einen hohen Verlust, der allerdings nicht so hoch ausfiel wie von Analysten befürchtet. Die Aktie steigt vorbörslich um 6,4 Prozent.

Um 14,3 Prozent geht es für die Qualcomm-Papiere nach oben. Der US-Halbleiterhersteller hatte mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen sowohl bei Umsatz als auch Gewinn übertroffen. Er hatte von der Nachfrage nach Chipdesigns für den Technologiestandard 5G profitiert. Auch der Ausblick überraschte positiv.

