Im abgelaufenen Quartal ist der Gewinn des Rückversicherers im Jahresvergleich um 77 Prozent auf 202 Millionen Euro eingebrochen.München - Der Rückversicherer Munich Re will wegen der zweiten Pandemiewelle und der neuen Lockdowns weiterhin kein Gewinnziel für 2020 nennen. "Das Ausmass der Welle, die durch Europa läuft, ist grösser, als ich selbst das vor acht Wochen noch angenommen hatte", sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die neuen Beschränkungen könnten bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...