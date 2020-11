LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat HeidelbergCement nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe an allen Fronten besser als erwartet abgeschnitten und den Ausblick angehoben, lobte Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei nach den positiven Überraschungen von Konkurrenten zwar schon großteils vorweg genommen worden, biete aber für die diesjährigen Konsensschätzungen noch etwas Luft nach oben. Nun richte sich der Fokus auf die Ziele für 2021 und die Nachhaltigkeit der Margen in einem unsicheren Umfeld./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 07:28 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de