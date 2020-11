Hannover (ots) - Sich vernetzen, Ideen gemeinsam verwirklichen, den Community-Gedanken vorantreiben: Mit Make Projects (https://makeprojects.com/de/home?r=cy0bv)startet das Maker Media-Team eine Online-Plattform im deutschsprachigen Raum, auf der Maker, Bastler und Erfinder kostenlos ihre Projekte präsentieren können. Zum Auftakt gibt es eine Makerspace-Challenge, bei der die besten Lösungen für Probleme in der Werkstatt gesucht werden.Als ideale Treffpunkte und Vernetzungsplattformen für die Maker-Szene haben sich seit Jahren die Maker Faires etabliert. Da diese derzeit coronabedingt nicht stattfinden können, hat das Maker Media-Team aus Hannover ein Joint Venture mit dem kanadischen Unternehmen engineering.com sowie dem Team der Make Community, USA, geschlossen und die Plattform Make Projects für die deutsche Maker-Community gestartet.Nach dem Motto "jetzt erst recht - wir vernetzen uns digital" will das Maker Media-Team die vielen fantastischen Selbstbauprojekte ins Licht der Öffentlichkeit rücken: sei es ein selbst gebautes Möbelstück (ttps%3A//makeprojects.com/de/project/upcycling-gummireifen-zu-couchtisch-hocker-xebvn), eine Maske (https://makeprojects.com/de/project/animoji-mask) mit einem digitalen Avatar, eine intelligente ESP32-Webcam (https://makeprojects.com/de/project/intelligente-esp32-webcam-fr-5-euro) oder einen coolen Cocktailroboter (https://makeprojects.com/de/project/cocktailroboter-hector-9000): Ziel ist es, andere zu inspirieren, der Fantasie freien Lauf zu lassen und dann einfach loszulegen.Auf Make Projects können Maker unkompliziert und kostenfrei ihre Projekte in Themenclustern hochladen, sie einer breiten Öffentlichkeit präsentieren und mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Nachbauen animieren. Sie können Feedback geben oder erhalten und gemeinsam mit anderen Makern Projekte über das Project Board voranbringen. Templates helfen, die Projektgestaltung so einfach wie möglich zu machen. "Auch wenn wir ein besonderes Augenmerk auf deutschsprachigen Content legen, fördern wir eine weltweite Vernetzung mit anderen Makern", erklärt Dr. Alfons Schräder, Geschäftsführer von Maker Media.Frank Baldesarra, CEO von Engineering.com, betont: "Mit unserer neuen Plattform wollen wir den Geist des gemeinsamen Machens lebendig halten. Gerade Maker Spaces und Maker Faires, die durch Covid19 von der sozialen Distanzierung extrem betroffen sind, bieten wir hier einen Anlauf- und Vernetzungspunkt für neue kreative Ideen.""Das Teilen von Projekten bringt Maker zusammen", sagt auch Dale Dougherty, Präsident von Make: Community und Gründervater der Maker Faires. "Wir freuen uns, dass es jetzt eine deutsche Version von Make Projects gibt, die eine neue Möglichkeit bietet, Projekte online zu teilen."Mit einem Wettbewerb will Maker Media die neue Plattform in der deutschen Maker-Community bekannt machen. Bis Ende Januar 2021 können FabLabs, Makerspaces, offene Werkstätten und Co. bei der "Makerspace-Challenge" mitmachen. Gesucht werden smarte Helferlein, die Probleme in dem gemeinschaftlich genutzten Space beheben, etwa einen automatischen Türöffner, einen originellen Filamenthalter oder einen Ordnungsroboter. Der Startschuss für den Wettbewerb fällt am 23. November. Dann können sich FabLabs, Makerspaces und Co. über den Wettbewerbsbanner auf https://makeprojects.com/de/home (https://makeprojects.com/de/home)anmelden.Die überzeugendsten Ideen prämieren Make-Chefredakteur Daniel Bachfeld, Make-Redakteurin Rebecca Husemann und c't-Redakteurin Pina Merkert mit praktische Tools für die Makerspace-Werkstatt.Bilder unter: https://www.heise-gruppe.de/presse/Pressekontakt:Heise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115465/4754581