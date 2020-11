Mainz (ots) - Die ZDF-Berichterstattung über die US-Wahl ist am gestrigen Mittwoch, 4. November 2020, auf eine außerordentlich hohe Zuschauerresonanz gestoßen. Mit 8,26 Millionen Visits für die ZDFmediathek beziehungsweise 4,27 Millionen Visits für die ZDF-Nachrichtenangebote wurden Rekordwerte erzielt. Bislang sind das die zweithöchsten jemals gemessenen Werte für die ZDFmediathek. Die höchste Tagesnutzung wurde am 27. Juni 2018 bei der Fußball-WM (Südkorea gegen Deutschland) mit 9,36 Millionen Visits erzielt.Auch die "Spezial"-Sendungen und "heute"-Nachrichtenformate im ZDF-Hauptprogramm erreichten hohe Einschaltquoten. Die 19.00 Uhr-"heute"-Sendung verfolgten 6,15 Millionen ZDF-Zuschauer am Bildschirm. Das "heute journal" kam ab 21.50 Uhr auf 5,90 Millionen und das "ZDF spezial" auf 4,58 Millionen. Auch das "auslandsjournal spezial" und "Markus Lanz" zu später Stunde wollten noch 3,01 Millionen beziehungsweise 2,67 Millionen sehen.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4754572