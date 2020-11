Obwohl die Wahl noch nicht entschieden ist, sind viele Tech-Aktien in die Höhe geschossen. Auch Dax und TecDax steigen. Bisher war schwer, zu sagen, was ein Präsident Trump oder ein Präsident Biden für die amerikanische Tech-Industrie bedeuten würde. Trump hatte in den vergangenen vier Jahren oft mit Schritten gegen Tech-Unternehmen gedroht - zuletzt hatte er überlegt, Sektion 230 des Communication-Decency-Gesetzes abzuschaffen - gewissermaßen die juristische Grundlage für die Geschäftsmodelle der Sozialen Medien...

