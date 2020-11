Am Donnerstag spricht vorbörslich alles für eine Fortsetzung der Rallye. Es gibt zwar immer noch keinen US-Wahlsieger, aber viel deutet auf Joe Biden und damit einen demokratischen Präsidenten hin. Doch die Börse kann damit offenbar gut leben, da die Mehrheit im Senat wohl in der Hand der Republikaner bleiben wird. Und da würde Biden mit seiner geplanten Steuerreform mit Karacho scheitern. Konkret liegt der der Dow Jones 400 Punkte und damit l,4 Prozent vor Handelsstart im Plus, der S&P 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...