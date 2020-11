Der Islamkritiker und Buchautor Hamed Abdel-Samad hatte einen denkwürdigen Auftritt in der Fernsehsendung 3sat-Kulturzeit am Dienstag, also unmittelbar nach dem Anschlag von Wien, life zugeschaltet aus Beirut:

Der Beitrag Hamed Abdel-Samad: "Irgendetwas läuft schief in diesem Land" erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...