Die Aktie von Compugroup kann am heutigen Donnerstag kräftige Zugewinne verzeichnen. Zeitweise stieg das Papier bis auf 85,40 Euro und damit einen neuen Rekordstand. Zuletzt gab die Aktie leicht nach, liegt aber am Nachmittag noch immer gut neun Prozent im Plus bei 84,40 Euro. Damit ist die Aktie von Compugroup der zweitstärkste Wert des Tages hinter ProSiebenSat.1. Compugroup profitierte wie ProSiebenSat.1 von einem starken Quartalsbericht.Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte Softwareanbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...